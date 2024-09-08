Лавров передал главе МИД Индонезии сразу две броши, как у Захаровой

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что передал в подарок своей индонезийской коллеге Ретно Марсуди сразу две броши, аналогичные той, которую носит официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
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