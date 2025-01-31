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Вечерний Новосибирск

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Нелегальным мигрантам в Новосибирске дали амнистию до 30 апреля

Нелегальным мигрантам в Новосибирске дали амнистию до 30 апреля

Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с применением режимы высылки» президент Путин подписал 30 декабря 2024 года.

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Lehanaizhe
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