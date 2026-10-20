Леонид Слуцкий © Кирилл Брага/РИА НовостиРоссийский тренер Леонид Слуцкий заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за того, что защитники Александер Джику и Кристофер Ву остались на замене.