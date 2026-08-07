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Царьград

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Путин встретился с вице-премьером и главой ЦИК России

Путин встретился с вице-премьером и главой ЦИК России

Президент Владимир Путин провёл обсуждения с вице-премьером Юрием Трутневым по вопросам Дальневосточного федерального округа, а также с главой ЦИК Эллой Памфиловой и руководством Министерства обороны России.

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