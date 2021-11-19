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Маск планирует отправить на орбиту самую большую ракету в мире в январе 2022 года

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый орбитальный полет многоразовой транспортной системы Starship, считающейся самой большой в мире ракетой может состояться уже в январе 2022 года, – сообщает издание Spaceflight Now.

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