Мэр города Сочи заявил об успешной обороне от беспилотной атаки, произошедшей над акваторией Черного моря.
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Мэр города Сочи заявил об успешной обороне от беспилотной атаки, произошедшей над акваторией Черного моря.