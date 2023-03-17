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Стало известно, сколько стоит отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году

Стало известно, сколько стоит отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году

Стало известно, сколько стоит отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году Больше всего молодоженам придется потратить на аренду банкетного зала Перед началом свадебного сезона стало известно, сколько обойдется отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году.

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