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Коммерческие здания Челябинской области экстренно проверят на пожарную безопасность

Коммерческие здания Челябинской области экстренно проверят на пожарную безопасность

Такие внеплановые меры стали эхом трагедии в Костромской области.На аппаратном совещании в правительстве Челябинской области губернатор Алексей Текслер велел подчинённым провести в регионе профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости.

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