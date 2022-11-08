Коммерческие здания Челябинской области экстренно проверят на пожарную безопасность

Такие внеплановые меры стали эхом трагедии в Костромской области.На аппаратном совещании в правительстве Челябинской области губернатор Алексей Текслер велел подчинённым провести в регионе профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости.
Такие внеплановые меры стали эхом трагедии в Костромской области.На аппаратном совещании в правительстве Челябинской области губернатор Алексей Текслер велел подчинённым провести в регионе профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости.
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