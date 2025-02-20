Более 30 безработных жителя Карелии обратились с начала года в кадровые центры для открытия бизнеса

Благодаря поддержке государства в прошлом году 338 жителей республики открыли свое дело. С начала года 33 безработных жителя Карелии составили бизнес-планы для открытия предпринимательства и обратились в кадровые центры.
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