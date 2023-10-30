Владивостокцы рассказали, когда больше всего любят отдыхать

2 из 3 владивостокцев уже строят планы на отпуск в 2024 году, сообщает PRIMPRESS. Такие данные приводит сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, исходя из результатов опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Владивостока.