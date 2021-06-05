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Глава Ростуризма Догузова выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время

Глава Ростуризма Догузова выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что ведомство рассчитывает, что в ближайшее время Турция откроется для туристов из РФ.

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