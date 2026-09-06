Ларчик открывался очень просто!

Да, отгадки — это по классике убийцы загадок. Андреас Рупрехт, эксперт по китайской авиации, известный под ником RupprechtDeino в различных соцсетях и мессенджерах, проделал очень интересную работу и развеял туман войны над одной из загадок, о которой было написано немало.