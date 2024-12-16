Власти Сирии: Россия вывела сотни солдат из Дамаска

Россия, вероятно, вывела не менее 400 солдат из Дамаска. Процесс координировался с основной повстанческой группировкой, свергнувшей режим президента Башара Асада, сообщили Financial Times (FT) представители новых властей Сирии.
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