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Карасин назвал ложью заявление США об отсутствии выбора по ДОВСЕ

Карасин назвал ложью заявление США об отсутствии выбора по ДОВСЕ

Американские политики, которые утверждают, что у США не осталось выбора по продолжению участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе из-за России, занимаются политическим подлогом, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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