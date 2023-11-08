Карасин назвал ложью заявление США об отсутствии выбора по ДОВСЕ

Американские политики, которые утверждают, что у США не осталось выбора по продолжению участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе из-за России, занимаются политическим подлогом, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
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