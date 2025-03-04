Утро на Светлановском проспекте началось с ДТП двух легковушек и мусоровоза. Авария собрала бордовую пробку.
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Утро на Светлановском проспекте началось с ДТП двух легковушек и мусоровоза. Авария собрала бордовую пробку.