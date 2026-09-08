Ташуев о «Зените»: «Присутствует момент, чтобы пришел новый тренер, возможно. Не самое лучшее начало сезона»

Сергей Ташуев допустил, что « Зениту » нужен новый тренер. После 7 туров петербургский клуб с 12 очками занимает в таблице РПЛ 5-е место.
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