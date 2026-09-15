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«Танцевальная увертюра мира 2.0»: страны БРИКС объединяются через хореографию

«Танцевальная увертюра мира 2.0»: страны БРИКС объединяются через хореографию

Российская школа танца стала заметным инструментом международных отношений. А интерес к русской культуре среди молодежи вырос в странах, где проходили мероприятия проекта «Танцевальная увертюра мира 2.

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