У кого в России растут зарплаты, хорошо ли быть бедным и как снижали зарплаты при Сталине

ММ Нередко люди, пережившие сталинское послевоенное время, вспоминают о нем с тоской. «Все было, цены понижались». Отчасти память этих людей приукрашивает прошлое, отчасти это полуправда, за которой прячется показуха, обман. Внеэкономическими волевыми методами цены на некоторые продукты действительно снижались. На самом деле в Москве, Ленинграде и ряде республиканских центров «всё» было. Однако это казалось достатком лишь после войны. И главное: несколько городов получали достаток за счет деревни. Три четверти населения не знали почти никаких товаров. В снабжаемых же городах товары доставались лишь через огромные очереди, которые регулировали общественный расход товаров, их продажу понемногу. Очередь – великое завоевание сталинизма. При существовании очереди можно было снижать цены на товары ежегодно без опасности товарного банкротства. А с помощью огромных обязательных займов, а также налогообложений и замороженной низкой зарплаты недостача в казне от снижения цен быстро покрывалась. Такой был жульнический экономический фокус сталинского снижения цен без всякого материального обеспечения. Психологический обманный эффект, однако, был очень велик и застрял надолго в памяти людей.

М ММ Маршал Василевский: "Гитлер напал благодаря сталинскому уничтожению командиров Красной армии" Маршал Конев коснулся и причин катастрофы, в начале войны постигшей нашу «непобедимую и легендарную» Красную армию. На позорное отступление и чудовищные потери ее обрекла предвоенная сталинская чистка рядов командного состава армии. В наши дни это знает каждый, кроме неизлечимых почитателей генералиссимуса (да и те, пожалуй, в курсе, только прикидываются простачками), а ту эпоху подобное заявление потрясало. И разом на многое открывало глаза. Чего было ожидать от обезглавленной армии, где опытные кадровые военачальники вплоть до командиров батальона отправлены в лагеря или под расстрел, а вместо них назначены молодые, не нюхавшие пороху лейтенанты и политруки..." В мемуарах маршала Жукова.. есть такие слова: «Действительно ли И.В. Сталин был выдающимся военным мыслителем? Конечно, нет». Жуков пишет о том, что до самой Сталинградской битвы, то есть, фактически до середины 1942 года, Сталин вообще весьма слабо ориентировался в вопросах военной стратегии и оперативного искусства. В начале войны Главнокомандующий постоянно обращался к собственному опыту, полученному в годы Гражданской войны, и это, разумеется, не способствовало грамотному решению задач ведения боевых действий в новых условиях. По словам Жукова, Сталин имел плохое представление о взаимодействии в ходе боевых операций различных родов войск, не разбирался в методах подготовки и ведения операций. Но при этом ставил совершенно невыполнимые сроки их подготовки и проведения. Это явилось причиной многих потерь Красной Армии в начальный период войны. В частности, именно так Жуков высказывается о причинах провала Харьковской операции.. Об Иосифе маршал К.Рокоссовский сказал: «Этот недоучившийся поп только мешал всем. Мы его обманывали: какое бы несуразное распоряжение он ни отдавал, мы поддакивали и делали по-своему».