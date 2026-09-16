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Регионы России

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Embers of the Uncrowned представила нового класс Nightstalker и альтернативные полы для трёх классов

Embers of the Uncrowned представила нового класс Nightstalker и альтернативные полы для трёх классов

Разработчики пошаговой RPG Embers of the Uncrowned анонсировали новый класс Nightstalker, а также объявили о создании второго варианта пола для трёх существующих классов: Executioner, Spectral Blade и Stormbringer.

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