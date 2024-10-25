Как справиться с негативными эмоциями в 2 самых опасных дня в ноябре 2024

Ноябрь 2024 года может оказаться непростым месяцем для многих из нас. Звезды, планеты и Луна иногда проявляют свои неблагоприятные влияния, и астрологи предупреждают о двух особых днях, когда удача может обойти вас стороной.
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