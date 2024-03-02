55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

Работы также проходят на тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам В Барнауле днем 2 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 55 единиц техники и 118 дорожных рабочих, сообщает мэрия.
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