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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

55 единиц техники чистят дороги Барнаула 2 марта

Работы также проходят на тротуарах, остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам В Барнауле днем 2 марта в уборке улиц от снега и наледи задействовали 55 единиц техники и 118 дорожных рабочих, сообщает мэрия.

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