«Известия»: вылов рыбы в Азовском и Черном море хотят ограничить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минсельхоз и Минприроды с просьбой ввести временные ограничения на вылов рыбы в Азовском и Черном морях из-за последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.
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