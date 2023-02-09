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iNews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»

iNews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»

Некоторые члены правительства Великобритании выразили сомнение в том, что страна может поставлять украинской армии истребители, несмотря на просьбу премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака к министру обороны изучить данный вопрос.

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