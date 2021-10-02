Донбасс Сегодня

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НА ГАГАРИНЕ СПЕКТАКЛЬ

НА ГАГАРИНЕ СПЕКТАКЛЬ

Александр Куприн трагифарс в 2-х действиях Продолжительность — 3 ч.00 мин. Премьера состоялась 12 марта 2020 Купить билет воскресенье, 3 октября 2021 начало в 18:00 Постановочная группа Режиссер-постановщик  Игорь Лебедев (г.

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