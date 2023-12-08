Рост цен на подержанные автомобили остановили в Госдуме

Новый закон отменяет двойное налогообложение при перепродаже подержанных машин В Госдуме 7 декабря приняли закон, который отменяет необходимость второй раз платить НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами, пишет "Парламентская газета".