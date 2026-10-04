Toyota Camry в Китае продают со щедрой скидкой в 5 тыс. долларов

СП GAC Toyota предложило выгодные условия сразу на 7 моделей Совместное предприятие GAC Toyota запустило в Китае масштабную программу стимулирования спроса сразу на 7 моделей.
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