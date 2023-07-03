«Швабе» поставил сибирским энергетикам экологичные системы накопления электроэнергии

Фото: «Швабе» Предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поставило на подстанцию в городе Юрга Кемеровской области образец системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на основе комплектной литий-ионной аккумуляторной батареи (КЛИАБ).