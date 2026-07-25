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Жизнь на освобожденных территориях 25 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 25 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Новости Херсонской области» 14:00 В Брянке городской парк переживает масштабную перестройку Работы идут в рамках федеральной программы, а за процессом следят не только чиновники, но и местные жители, которым не терпится увидеть результат.

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