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Царьград

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ПВО России сбили 49 украинских дронов в ночь на 9 июня над несколькими регионами

ПВО России сбили 49 украинских дронов в ночь на 9 июня над несколькими регионами

В ночь на 9 июня российские системы ПВО успешно сбили 49 украинских беспилотников. Особо отметились Курская и Нижегородская области, где было перехвачено по 13 аппаратов, сообщили в Минобороны.

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