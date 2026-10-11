В Музее-заповеднике Тургенева открылся кинозал

В Спасском-Лутовинове сразу два новшества. Оба приятные и радостные для посетителей. Во флигеле Изгнанника открылся новый зал «Дары Спасского» – что-то наподобие музея капитал-шоу «Поле чудес», где хранятся подарки зрителей.
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