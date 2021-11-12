Я должен совершить каминг-аут. Просто сил больше сдерживаться нет

Людмила Тищенко

Сергей Федотов

Психология домашнего скота. Вывалят ему ведро помоев и вот он хрюкает, мычит, телится от счастья. Вкусно-то как. С крыши почти не течёт, зимой почти не холодно. Прежний хозяин бил, а этот ничего, жалеет, объедки со своего стола регулярно кидает. И невдомёк скотинке(потому, что она скотинка), что живёт-то она как скот, держат её в хлеву, кормят помоями.