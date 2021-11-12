автор - Ингвар Коротков = Я должен совершить каминг-аут. Просто сил больше сдерживаться нет.
Я должен совершить каминг-аут. Просто сил больше сдерживаться нет
Комментарии
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Людмила Тищенко
Сергей Федотов
Психология домашнего скота. Вывалят ему ведро помоев и вот он хрюкает, мычит, телится от счастья. Вкусно-то как. С крыши почти не течёт, зимой почти не холодно. Прежний хозяин бил, а этот ничего, жалеет, объедки со своего стола регулярно кидает. И невдомёк скотинке(потому, что она скотинка), что живёт-то она как скот, держат её в хлеву, кормят помоями.
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3 час.
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Людмила Тищенко
Алексей
Нормальный автор, знает Вселенский Закон Меры, а потому счастлив. А холопу сколько не дай ему всё мало, а идеал "испражняться в золотой унитаз чёрной икрой"
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3 час.
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