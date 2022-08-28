Военный эксперт Евсеев рассказал, кто заплатит за службу добровольцев и контрактников, которые участвуют в СВО

Специалист в военной сфере Владимир Евсеев выступил с утверждением о том, что количество военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, принимающих участие в СВО на украинских территориях, будет увеличено при помощи привлечения добровольцев.
Специалист в военной сфере Владимир Евсеев выступил с утверждением о том, что количество военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, принимающих участие в СВО на украинских территориях, будет увеличено при помощи привлечения добровольцев.
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