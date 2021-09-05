Марк Захаров простил Абдулова, но не Алферову

«Абдулов рассказывал мне: «Все прочитал, стою мокрый от волнения, а в зале сидит мрачный Захаров и. Александр Абдулов Валерий Плотников «Абдулов рассказывал мне: «Все прочитал, стою мокрый от волнения, а в зале сидит мрачный Захаров и молчит».