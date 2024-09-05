Захарова: США переплюнули сами себя в новых санкциях против российских СМИ

Американские власти «вышли на новый уровень»: введя очередные санкции против российских СМИ, они не смогли озвучить меры, которые приняли, заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
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