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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более 1000 спортсменов приняли участие в забеге по площадкам Москино. Второе место на дистанции 5 км занял Александр Легков

1 августа по площадкам Москино прошел забег. Участники бежали мимо павильонов «Парк сказок», Самолет «ТУ-154», «Ковбойский городок», «Москва 1940-х», «Уездный город», «Центр Москвы», «Исторический манеж», «Соборная площадь Москвы».

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