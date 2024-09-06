Неожиданно: Леди Гага впервые призналась, кто свел ее с женихом

Певица раскрыла забавные подробности начала своего романа. Леди Гага привезла в Венецию своего будущего мужа LEGION-MEDIAДо интервью, которое Леди Гага дала изданию Vogue, она неохотно отвечала на вопросы о своем романе.
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