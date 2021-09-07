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WayRay на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене представит голографический дисплей

WayRay на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене представит голографический дисплей

На международной автомобильном салоне IAA Mobility 2021 в Мюнхене российско-швейцарская deep-tech компания WayRay планирует представить на своем стенде новое поколение голографических дисплеев с дополненной реальностью — Deep Reality Display.

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