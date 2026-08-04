Эксперт Kaspersky Гостев: если для работы ИИ нужно разрешение из США, это рабство

Модель с закрытыми весами, для работы которой необходим постоянный интернет, аккаунт у американской компании и разрешение этой компании на конкретный сценарий использования, — это цифровое рабство, — считает собеседник "Газеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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