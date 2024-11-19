Врач рассказал об опасностях желчнокаменной болезни

В желчном пузыре хранится желчь. Она участвует в процессах пищеварения. Но при гормональном сбое, нарушении обменных процессов в организме и при приеме определенных лекарств может возникать застой желчи, что затем приводит к возникновению камней, рассказал «Известиям» хирург клиники «Креде Эксперто» на Таганке Леонид Люлько.