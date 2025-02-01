Извлечены все черные ящики из реки Потомак после авиакатастрофы около Вашингтона

TASS/EPA Следователи извлекли все бортовые самописцы, так называемые черные ящики, из самолета и военного вертолета, разбившихся около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана неподалеку от Вашингтона.
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