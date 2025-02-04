Маск заявил, что из бюджета США $700 млн ушло на ненадлежащие платежи

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) США, заявил, что за год из федерального бюджета более 700 млн долларов было направлено на ненадлежащие платежи, что составляет около 10% всех ассигнований.
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