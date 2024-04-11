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Расчеты "Градов" и гаубиц Д-20 уничтожили позиции ВСУ на артемовском направлении

Расчеты "Градов" и гаубиц Д-20 уничтожили позиции ВСУ на артемовском направлении

Скриншот из видео Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 и РСЗО "Град" группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные укреппозиции военнослужащих ВСУ и украинских националистов на артемовском направлении в зоне спецоперации РФ.

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