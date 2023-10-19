Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Если государство создано для мизерной кучки олигархов, то это не для галочки, а для целенаправленного обогащения этих...Эпоха устрашения:...
  • Александр Лагуткин
    Палестинские самодельные ракеты из газовых баллонов вмещают максимум 20-25 кг взрывчатки. По данным турецкой разведк...Глава МИД Иордани...
  • Аршак Меликджанян
    или в государстве есть закон и он без исключения для всех, или государство так для галочки.Эпоха устрашения:...

Послевоенная служба и боевое применение 105-мм гаубиц, изготовленных в нацистской Германии

Послевоенная служба и боевое применение 105-мм гаубиц, изготовленных в нацистской Германии

105-мм гаубицы 10,5 cm le.F.H.18 получили широкое распространение в вооруженных силах Третьего рейха и в силу хороших служебно-эксплуатационных и боевых характеристик и сравнительно невысокой стоимости входят в число наиболее удачных артиллерийских систем периода Второй мировой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх