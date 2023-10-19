Послевоенная служба и боевое применение 105-мм гаубиц, изготовленных в нацистской Германии

105-мм гаубицы 10,5 cm le.F.H.18 получили широкое распространение в вооруженных силах Третьего рейха и в силу хороших служебно-эксплуатационных и боевых характеристик и сравнительно невысокой стоимости входят в число наиболее удачных артиллерийских систем периода Второй мировой.
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