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Темур Парцвания – игрок «Жетысу»

Украинский защитник Темур Парцвания перешел в «Жетысу».  29-летний защитник родился в Тбилиси, а в начале 2008 года переехал в Украину и вскоре принял украинское гражданство.

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