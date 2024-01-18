«Джеймс Уэбб» обнаружил старейшую из когда-либо наблюдавшихся черных дыр

Старейшая из когда-либо обнаруженных черных дыр — почти ровесница нашей Вселенной. Ее возраст, размеры и скорость поглощения материи меняют представление о том, как вообще могут образовываться такие объекты, сообщает Кембриджский университет (Великобритания).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии