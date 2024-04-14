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Зендая появилась на полуфинале турнира в Монте-Карло в образе, вдохновленном 11-кратной чемпионкой «Большого шлема»

Зендая появилась на полуфинале турнира в Монте-Карло в образе, вдохновленном 11-кратной чемпионкой «Большого шлема»

Зендая пришла на полуфинал в Монте-Карло между Янником Синнером и Стефаносом Циципасом в кастомном наряде от бренда Федерера On.

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