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Начало месяца для метеозависимых не радужное: прогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 декабря 2024 не даст расслабиться

Начало месяца для метеозависимых не радужное: прогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 декабря 2024 не даст расслабиться

Начало месяца для метеозависимых не радужное: прогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 декабря 2024 не даст расслабиться Ольга БезродняяПрогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 декабря 2024 года ясно показывает, что беспокоиться о своем состоянии людям придется, скорее всего, к концу этого периода.

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