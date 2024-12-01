Начало месяца для метеозависимых не радужное: прогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 декабря 2024 не даст расслабиться Ольга БезродняяПрогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 декабря 2024 года ясно показывает, что беспокоиться о своем состоянии людям придется, скорее всего, к концу этого периода.