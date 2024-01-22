Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi — у этих машин чаще всего скручивают пробег, согласно данным РОАД

Доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом на вторичном рынке в России составляет приблизительно 35%, согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), о чем сообщает газета «Известия».
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