Без названия

Суд по иску Генпрокуратуры РФ принял решение о конфискации загородного посёлка “Яблоневый сад” в подмосковном Одинцово, где находились дома иноагентов Ходорковского, Невзлина и Лебедева, а также бывших топ-менеджеров компании ЮКОС и их дом приёмов.