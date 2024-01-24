Без названия

Суд по иску Генпрокуратуры РФ принял решение о конфискации загородного посёлка “Яблоневый сад” в подмосковном Одинцово, где находились дома иноагентов Ходорковского, Невзлина и Лебедева, а также бывших топ-менеджеров компании ЮКОС и их дом приёмов.
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