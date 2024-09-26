Лавров и Родригес подписали соглашение о недвижимости для посольства Кубы в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес перед началом встречи двух министров, проходящей на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, подписали межправительственное соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения дипломатического представительства Кубы.
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