Лавров и Родригес подписали соглашение о недвижимости для посольства Кубы в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес перед началом встречи двух министров, проходящей на полях мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, подписали межправительственное соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения дипломатического представительства Кубы.